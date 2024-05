Roma-Genoa, De Rossi rivela la durata del rinnovo: "Quando fai un contratto di 3 anni..."

Dopo l'annuncio della volontà di proseguire insieme anche nella prossima stagione, c'è attesa in casa Roma per il comunicato ufficiale del rinnovo di contratto di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, però, dopo la vittoria contro il Genoa nell'ultima partita stagionale all'Olimpico ha rivelato in conferenza stampa la durata del contratto, parlando di un accordo triennale. "Tutti i progetti, quando costruisci qualcosa, quando fai un contratto di tre anni ad un allenatore, quando ti siedi e parli di obiettivi comuni che sono sempre in sintonia con i presidenti, la cosa più importante non è neanche quanto spendi, non è chi compri ma è il tempo - le sue dichiarazioni -. Tutti gli allenatori vogliono il giocatore più forte, ma il tempo va guadagnato. Non si potrà fare una squadra di solo 18enni, perché forse non avrò tempo. Ma l'idea è quella di costruire qualcosa con giocatori che tra qualche anno possono essere un asset per la società, un valore. Giocatori che magari a giugno saranno forti e tra tre anni saranno fortissimi, cercando di valorizzare i giocatori che già abbiamo perché abbiamo una rosa forte e cercando di essere attenti anche al discorso del nostro settore giovanile. Noi abbiamo perso Frattesi e Calafiori, questa cosa non mi va giù".