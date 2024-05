Roma-Genoa, DE ROSSI: "I ragazzi si faranno trovare nella giusta condizione. Tutti si giocano la Roma in ogni partita"

L'ultima stagionale all'Olimpico: la Roma ospita il Genoa nella penultima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DE ROSSI A DAZN

Come ha visto la squadra? Cosa vuole vedere diverso da Bergamo?

"Diverso da Bergamo un po' tutto. Si sono allenati bene, avevamo bisogno di rifiatare un pochino, di allenarci e di mettere metri sulle gambe. I ragazzi hanno spinto forte come hanno sempre fatto quando abbiamo avuto tempo per lavorare. Sono sicuro che oggi si faranno trovare nella condizione giusta".

Che tipo di lavoro dovranno fare Baldanzi e Pellegrini con Lukaku?

"Devono stare a sostegno, come avrebbero dovuto fare a Bergamo. Ovviamente Lukaku deve tenere palla perché ci deve dare il tempo di arrivare vicino a lui".

Ieri lei ha parlato di fame, è un messaggio anche per chi si gioca la riconferma qui?

"No, nessuno si gioca la riconferma in questa partita o nella prossima. Tutti si giocano la Roma in ogni partita, è un discorso di orgoglio, di appartenenza e di dignità nei confronti del nostro lavoro. Ho detto che nella prossima stagione ci vorrà fame, la prossima stagione inizia tra mezz'ora parlando dell'allenamento successivo. Vedo tante cose, guardo tutto e ragioneremo anche su quello che vedremo già da oggi in poi".