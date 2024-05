Lazio-Empoli: cori dei tifosi biancocelesti contro De Rossi e sua madre

Allo Stadio Olimpico è andato in scena il lunch match tra Lazio ed Empoli, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A e vinto dai biancocelesti per 2-0 grazie alle reti di Patric e Vecino. Nel corso della partita si è verificato un episodio davvero inspiegabile: i tifosi del club capitolino hanno infatti intonato alcuni cori contro Daniele De Rossi e sua madre, proprio nel giorno in cui si celebra la festa della mamma. Difficile capirne il motivo, dato che l'allenatore della Roma non ha mai attaccato la Lazio dal suo arrivo sulla panchina dei giallorossi.