Serie A, Lazio-Empoli 2-0: Patric e Vecino portano i biancocelesti momentaneamente a -1 da Roma e Atalanta

La Lazio soffre, ma batte 2-0 l'Empoli e continua a inseguire il sogno Champions. I biancocelesti rischiano di andare in svantaggio in più occasioni, ma gli attaccanti dei toscani perdonano Mandas, il quale compie anche alcuni interventi decisivi per mantenere la parità. L'equilibrio viene spezzato all'ultima azione del primo tempo: calcio d'angolo di Zaccagni e zampata di Patric, che porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa l'Empoli si rende pericoloso, ma Vecino sigla la rete del definitivo 2-0 al minuto 89 e chiude i giochi. Grazie a questo successo gli uomini di Tudor salgono a quota 59 punti e si portano momentaneamente a -1 da Roma (una partita in meno) e Atalanta (due partite in meno); l'Empoli invece resta diciassettesimo a +2 dalla zona retrocessione.