Juventus, ufficiale: esonerato Allegri con effetto immediato (COMUNICATO)

Clamoroso in casa Juventus: Massimiliano Allegri è stato esonerato a due giornate dal termine del campionato. Nonostante il successo in finale Coppa Italia e un contratto fino al 30 giugno 2025, la dirigenza non ha gradito il comportamento dell'allenatore nel postpartita di Atalanta-Juventus e il caos con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Nel pomeriggio odierno i vertici del club bianconero hanno convocato una riunione e hanno comunicato al tecnico l'esonero con effetto immediato.

Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Ecco la nota del club bianconero: "La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".

