FOTO – Atalanta-Roma 2-0 HT

Al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena Atalanta-Roma, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 2-0 per una Dea dominante grazie alla doppietta di De Ketelaere. L’Atalanta parte subito fortissimo e crea due grandi chance sugli sviluppi di corner: prima Svilar è chiamato a un grande intervento in tuffo dopo una deviazione di Lukaku e sull’angolo successivo Djimsiti sfiora il gol con un colpo di testa. I giallorossi non riescono a uscire e la furia della Dea si scatena in due minuti, con De Ketelaere protagonista: l’attaccante belga salta Mancini e realizza il gol dell’1-0 al 18’ e solamente due minuti più tardi mette a segno la doppietta. I giallorossi sono in bambola e faticano a reagire: De Ketelaere colpisce il palo e va a centimetri da una clamorosa tripletta, poi Svilar compie una grande parata sul colpo di testa di Hateboer. I bergamaschi continuano a dominare e al 43’ sfiorano nuovamente il 3-0, ma la punizione di Koopmeiners si infrange contro il palo. Il primo tempo si chiude con una conclusione di Pasalic che accarezza il palo e termina fuori. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.