Empoli-Roma: sold out il settore ospiti

La Roma tornerà in campo domenica 26 maggio per l'ultima gara di campionato. I giallorossi sono attesi infatti alla Computer Gross Arena alle 20.45 dove affronteranno l'Empoli, alla disperata ricerca della salvezza. Come quasi sempre accaduto nel corso di quest'annata, la piazza non farà mancare, neanche in questa occasione, il proprio supporto: è infatti sold out il settore riservato ai romanisti dell'impianto azzurro, che ospiterà dunque circa 3100 tifosi giallorossi. Pubblico delle grandi occasioni dunque a Empoli, così come si evince dalla nota del club toscano, che ha comunicato ai propri tifosi la disponibilità dei soli ticket della Curva Nord: "Disponibili i soli tagliandi di Curva Nord, esauriti tutti gli altri settori; saranno oltre 15000 gli spettatori domenica al Carlo Castellani Computer Gross Arena per Empoli-Roma, gara della trentottesima giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45".

(empolifc.com)

