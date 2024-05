Al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena lo scontro Champions tra Atalanta e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Intorno al minuto 30, con il punteggio sul 2-0 per la Dea, l'arbitro Guida è stato costretto a fermare il gioco per circa un minuto in seguito al lancio di alcuni petardi in campo.