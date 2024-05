Alle ore 20:45 va in scena al Gewiss Stadium lo scontro Champions tra Atalanta e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Pochi istanti prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Casteldaccia, scomparse in un incidente avvenuto durante la manutenzione di una fogna.