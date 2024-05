Atalanta-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Giornata fondamentale per la Roma, che questa sera affronterà al Gewiss Stadium di Bergamo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'attesissimo scontro Champions. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 60 punti, ma al momento solamente la Dea sarebbe qualificata alla prossima edizione della Champions League. I bergamaschi si trovano al quinto posto (ultima posizione che garantisce l’accesso alla massima competizione europea), mentre i giallorossi sono sesti. Inoltre l'Atalanta dovrà recuperare la partita contro la Fiorentina, rinviata in seguito al malore accusato dal dirigente della Viola Joe Barone, e sarà disputata a campionato finito. Nonostante questo, la Roma ha il destino nelle sue mani: in caso di vittoria nel match odierno gli uomini di De Rossi supererebbero i lombardi a prescindere dall’esito della sfida con la Fiorentina in virtù degli scontri diretti, motivo per cui qualora i giallorossi riuscissero a collezionare ulteriori sei punti nelle successive due gare arriverebbero almeno in quinta posizione e sarebbero automaticamente qualificati in Champions League.

DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Atalanta-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Diffidati Roma: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini. Squalificati Roma: Nessuno.

