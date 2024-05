C'era tanta attesa per scoprire la data di Atalanta-Fiorentina, match che vede la Roma spettatrice interessata per la corsa Champion e valevole per la 29a giornata di Serie A TIM, non disputata in data 17 marzo 2024. La sfida sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00, quando il campionato sarà già terminato.

(legaseriea.it)

