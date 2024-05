Atalanta-Roma, De Rossi e il freddo saluto a Gasperini. Il tecnico della Dea: "Poi parliamo" (VIDEO)

Al Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena lo scontro Champions tra Atalanta e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Daniele De Rossi ha salutato Gian Piero Gasperini in modo piuttosto freddo rispetto a quanto fatto con i tecnici delle altre squadre. Successivamente i due hanno scambiato alcune parole: "Poi parliamo", dice l'allenatore della Dea, con DDR che annuisce. Il riferimento è probabilmente alle dichiarazioni di Gasperini riguardanti il malore accusato da Ndicka e al battibecco legato al recupero a fine campionato della partita tra Atalanta e Fiorentina.

Os técnicos se cumprimentam, Gasperini fala alguma coisa e De Rossi responde "tudo bem", fazendo sinal positivo com a cabeça. pic.twitter.com/8jXMUkXNGo — Calciopédia (@calciopedia) May 12, 2024