Atalanta, Gasperini: "La vittoria contro la Roma ci ha dato forza. I complimenti di Guardiola? È un amico"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus e tra i vari temi trattati si è soffermato sui complimenti di Pep Guardiola per la vittoria per 2-1 contro la Roma. Ecco le sue parole: "Guardiola è un amico (ride, ndr). Lo ringrazio... Le partite che abbiamo dovuto affrontare in stagione hanno dato autostima alla squadra e domani incontriamo chi ha il valore delle primissime, anche se in campionato non ha fatto i risultati che si aspettava. Sporting, Liverpool e Marsiglia ci hanno dato forza, così come la vittoria contro la Roma. Aver giocato tanto ci ha aiutato, pur avendo tolto delle cose. Merito ai giocatori per aver avuto la volontà di giocare ogni tre giorni da febbraio in poi. Hanno raggiunto la capacità di rigenerarsi e questo li ha portati a una stagione incredibile".