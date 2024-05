Guardiola: "Avete visto l'Atalanta contro la Roma? Sono incredibili..."

Tra gli spettatori in tv di Atalanta-Roma ce ne era uno speciale come Pep Guardiola che è rimasto impressionato dalla prestazione della squadra di Gasperini come confessato ai media: "Il Liverpool è una squadra vincente, è quello che conta, perché fino alla fine sono stati in lotta per quattro titoli, rimanendo lì...Hanno giocato contro l'Atalanta, hai visto ieri Atalanta-Roma? La prestazione che ha fatto l'Atalanta è incredibile. Possono batterti".