Ufficiale: l'Udinese esonera Cioffi

Adesso è ufficiale: l'Udinese ha esonerato Gabriele Cioffi. "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra - si legge in una nota del club friulano - Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l'impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra". In pole per sostituire Cioffi ci sarebbe Fabio Cannavaro.