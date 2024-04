Udinese-Roma, striscione della Curva Sud: "Da voi non accetteremo nessuna morale. Gianluca Mancini ha ribadito che Roma è giallorossa e antilaziale" (FOTO)

Alla Dacia Arena alle 18.00 è stato fischiato l'inizio di Udinese-Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Dopo lo striscione apparso a Ponte Milvio dei laziali che recitava "Mancini fogna de Roma", a seguito dell'esultanza post derby del difensore giallorosso in cui sventolava la bandiera con il topo biancoceleste. Al Bluenergy Stadium la Curva Sud ha risposto: "Da voi non accetteremo nessuna morale. Gianluca Mancini ha ribadito che Roma è giallorossa e antilaziale".