Udinese-Roma: si va verso il 25 aprile come data per il recupero. Il 28 la gara col Napoli prima della semifinale d'andata

Non basterà, probabilmente, neanche la lettera inviata alla Lega per convincere gli organismi federali a spostare più in là il recupero di Udinese-Roma. Come scrive Filippo Biafora, infatti, rumors dalla Lega fanno percepire come gli ultimi minuti della sfida in Friuli andranno in calendario il 25 aprile, con la sfida del Napoli, che precederà l'andata della semifinale di Europa League, in programma domenica 28 aprile.

Rumors dalla #Lega su #UdineseRoma: la partita si giocherà il 25 aprile. L’opera di persuasione degli ultimi giorni, lettera compresa, non ha dato i suoi frutti. Fissata per domenica 28 la sfida con il Napoli#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 19, 2024