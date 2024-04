Udinese-Roma, lettera del club giallorosso alla Lega Serie A. Chiesto il recupero nel giorno di Atalanta-Fiorentina

La Roma è pronta a volare per la quarta volta di fila in una semifinale europea e a sfidare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Sperando di poter affrontare i campioni della Bundesliga al meglio delle proprie forze. Quindi, avendo gli stessi giorni dei tedeschi per preparare la prima sfida che si giocherà all’Olimpico il prossimo 2 maggio. Per questo motivo la società giallorossa ha inviato ieri sera una lettera alla Lega Serie A, nello specifico al presidente Lorenzo Casini, all’amministratore delegato Luigi De Siervo e all’Head of Competitions and Operations Andrea Butti per chiedere di poter disputare il recupero dei venti minuti contro l’Udinese a maggio, in concomitanza con il recupero di Atalanta-Fiorentina, gara rinviata per la tragica scomparsa di Joe Barone.

La Roma nella lettera ha spiegato le motivazioni tecnico-regolamentari riguardo l’impossibilità di far disputare i venti minuti restanti della gara contro l’Udinese il prossimo 25 aprile, quindi la prossima settimana tra la sfida contro il Bologna (lunedì) e quella contro il Napoli che inevitabilmente verrebbe disputata di domenica non di sabato. In questo modo la Roma avrebbe meno giorni per preparare la sfida contro il Leverkusen che, invece, giocherà la sua partita di campionato proprio di sabato.

[...] Secondo il club giallorosso quindi sarebbe paradossale e dannoso per il calcio italiano che il Bayer Leverkusen possa beneficiare di una migliore programmazione e di un numero maggiore di giorni di riposo rispetto alla Roma. Una richiesta, secondo la dirigenza giallorossa, ben vista anche dai broadcaster che beneficerebbero potenzialmente di un super sabato all’insegna del calcio italiano.

[...] La Roma confida nella comprensione della Lega calcio e nell’adozione dei più opportuni provvedimenti, consentendo così di disputare Udinese-Roma e Atalanta-Fiorentina nello stesso giorno di maggio a riprova dell’integrità della competizione.

(corrieredellosport.it)

