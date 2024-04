Udinese-Roma: nessun tesserato delle due squadre parlerà nel postpartita

Udinese-Roma, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A, si è interrotta al minuto 71 in seguito al malore accusato da Evan Ndicka. Il difensore centrale ivoriano si è accasciato a terra per un forte dolore al petto e, dopo essere uscito in barella ed aver svolto i primi accertamenti, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Secondo quanto annunciato dalla piattaforma streaming, nessun tesserato di Udinese e Roma parlerà ai microfoni dei cronisti nel postpartita, poiché entrambe le squadre sono in attesa della diagnosi definitiva relativa alle condizioni di Ndicka.

(DAZN)