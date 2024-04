UDINESE-ROMA: le probabili formazioni. Baldanzi, Zalewski e Aouar dal 1'. Squadra verso lo stadio (FOTO e VIDEO)

Dopo i successi contro Lazio e Milan, la Roma fa visita all'Udinese per completare una settimana intensissima e proseguire la sua corsa Champions. Per la sfida del "Bluenergy Stadium" De Rossi pensa a qualche cambio: turnover che non toccherà Svilar, confermatissimo tra i pali. Sugli esterni si rivedono Karsdorp e Angelino. Al centro della difesa torna Ndicka, dubbi su chi affiancherà l'ivoriano, con Mancini e Llorente a giocarsi una maglia. In mezzo al campo turno di riposo per Pellegrini, al suo posto c'è Aouar insieme a Cristante e Paredes. Partiranno dalla panchina anche Dybala ed El Shaarawy: chance dal primo minuto per Baldanzi e Zalewski. Al centro dell'attacco confermato Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

All.: Cioffi.

ROMA: Svilar; Karsdorp, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

All.: De Rossi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Rossi-Laudato. IV: Rapuano. Var: Aureliano. Avar: Di Paolo.

PREPARTITA

16.20 - La partenza del pullman dall'hotel verso lo stadio. Circa una trentina di tifosi presenti all'esterno della struttura per salutare il gruppo.