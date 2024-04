Serie A, colpo Empoli: 3-2 contro il Torino, decide Niang al 94'

Il sabato di Serie A si chiude con una clamorosa sorpresa: l'Empoli batte 3-2 il Torino in una sfida all'ultimo respiro e conquista tre punti fondamentali. I toscani sbloccano il match al 6' con Cambiaghi, ma al minuto 60 Zapata ristabilisce la parità. L'esultanza dei granata dura poco infatti al 74' arriva il 2-1 firmato Cancellieri, ma al 91' Zapata sigla la sua doppietta personale. Quando la sfida sembra ormai giunta al termine, Niang mette a segno il gol del definitivo 3-2 per i padroni di casa al quarto minuto di recupero. Con questo risultato l'Empoli sale al quindicesimo posto in classifica a 28 punti, a +3 sulla zona retrocessione, mentre il Torino resta nono a quota 44.