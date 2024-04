Roma-Lazio, la 'vendetta' di Bove contro i tifosi biancocelesti: il centrocampista esulta con una bottiglia di birra (FOTO)

Al termine del Derby della Capitale vinto per 1-0 dalla Roma si è verificato un curioso episodio. Edoardo Bove, entrato in campo al minuto 81, ha infatti festeggiato il successo sotto la Curva Sud tenendo in mano una bottiglia di birra. Nell'ultimo derby di Coppa Italia, andato in scena il 10 gennaio, il centrocampista giallorosso fu colpito dai tifosi della Lazio presenti in Tribuna Tevere proprio da una bottiglia di birra al momento della sostituzione. Ieri quindi è arrivata la vendetta di Bove.