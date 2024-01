Lazio-Roma: Bove esce dal campo, i tifosi biancocelesti lo colpiscono con una bottiglia di birra

Brutto episodio verificatosi al minuto 76 del Derby della Capitale. Mourinho ha deciso di sostituire Bove per far entrare El Shaarawy, motivo per cui il centrocampista ha subito abbandonato il campo. Passando sotto la Tribuna Tevere, Edoardo è stato colpito sul collo da una bottiglia di birra lanciata dai tifosi della Lazio. Il calciatore si è accasciato a terra, per poi rialzarsi e avvicinarsi alla panchina.