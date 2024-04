Roma in viaggio verso Napoli: c'è Ndicka, assenti Lukaku e Smalling (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà il Napoli nel big match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e, dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata, nel pomeriggio odierno i giallorossi partiranno per la Campania. Ecco gli aggiornamenti in diretta sul viaggio della squadra.

17:10 - La Roma è in partenza per Napoli: presente Evan Ndicka, il quale è pienamente recuperato e partirà titolare. Assenti, invece, Romelu Lukaku e Chris Smalling, non al meglio dopo i rispettivi infortuni.