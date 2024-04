Trigoria, rifinitura pre Napoli: Ndicka in gruppo, ancora personalizzato per Lukaku e Smalling (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà il Napoli nel big match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e nella mattinata odierna i giallorossi hanno svolto l'allenamento di rifinitura prima della partenza verso la Campania. La buona notizia riguarda Evan Ndicka, il quale si è allenato nuovamente con la squadra; mentre Romelu Lukaku e Chris Smalling (risentimento muscolare all'adduttore destro) non hanno preso parte alla seduta e hanno svolto un lavoro personalizzato. Big Rom e il centrale inglese salteranno quindi la sfida con il Napoli e proveranno a tornare a disposizione per l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.