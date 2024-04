Tegola per Daniele De Rossi. Al minuto 6 di Roma-Bologna, partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A, Leandro Paredes ha rimediato un cartellino giallo in seguito a un battibecco con Joshua Zirkzee: il centrocampista giallorosso era diffidato, motivo per cui salterà la trasferta di Napoli, in programma il prossimo weekend (data e orario da confermare).