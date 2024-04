ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni. Karsdorp e Angelino sulle fasce, dubbio Abraham-Azmoun in attacco

Spareggio per il quarto posto all'Olimpico, dove la Roma ospita un Bologna lontano 4 lunghezze dai giallorossi ma con una partita in più. Pochi dubbi per mister De Rossi, che tra i pali conferma Svilar. In difesa tornano Karsdorp a destra e Angelino a sinistra, con la coppia Mancini-Llorente al centro. Centrocampo titolare con Paredes, Cristante e Pellegrini. In attacco confermati Dybala ed El Shaarawy. L'unico dubbio è su chi sostituirà l'infortunato Lukaku, con Abraham e Azmoun pronti a fare staffetta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Kristensen, Huijsen, Smalling, Spinazzola, Bove, Aouar, Sanches, Zalewski, Baldanzi, Azmoun.

All.: De Rossi.

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

A disp.: Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Ndoye, Corazza, El Azzouzi, Castro, Lykogiannis, De Silvestri, Lucumì, Urbanski.

All.: Thiago Motta.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Sacchi. VAR Irrati. AVAR Chiffi.