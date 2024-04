Recupero Udinese-Roma: il 25 aprile la prima data utile. Le alternative dipendono dal futuro europeo dei giallorossi

Superato lo spavento per Evan Ndicka, si ragiona ora sul recupero di Udinese-Roma. L’unica cosa certa al momento è che si ripartirà dal minuto 72. La prima finestra utile in tal senso è giovedì 25 aprile, data però complicata per i giallorossi perchè incastonata tra la sfida contro il Bologna (22 aprile) e quella contro il Napoli (27-28 aprile). Le alternative dipenderanno dal futuro della Roma in Europa League: se i giallorossi non dovessero accedere in semifinale, a disposizione ci saranno le finestre impiegate dalla Uefa per il penultimo atto del torneo continentale (2 e 9 maggio). Se la Roma invece conquisterà il pass per la semifinale, una data utile per Udinese-Roma sarà mercoledì 15 maggio, giorno della finale di Coppa Italia.

