Udinese, Cioffi scherza: "Lazio in corsa per la Champions? Tifo Roma..."

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha scherzato sul derby di Roma. Dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra contro la squadra di Sarri, il tecnico del club friulano ha risposto con ironia a una domanda che gli è stata posta in conferenza stampa: "Se la Lazio può rientrare nella corsa Champions? Tifo Roma... ovviamente si scherza (ride ndr). È una squadra sorniona, le trame che la Lazio è abituata a fare oggi non le ho viste ed è merito nostro, poi con due tiri la vince, hanno giocatori di grande qualità. Se li vedo in corsa per la Champions? Non vedo perché no".