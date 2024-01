Ko casalingo per la prossima avversaria della Roma di De Rossi in Serie A: nella 21esima giornata di campionato all'Arechi la Salernitana perde 2-1 contro il Genoa. Apre le marcature la rete di Martegani per il vantaggio dei padroni di casa, poi il Genoa rimonta: prima Retegui al 13' pareggia i conti, poi al 58' Gudmundsson ribalta la gara dal dischetto. Con questo successo la squadra di Gilardino si porta a 25 punti, la Salernitana resta ultima a 12.