Salernitana-Roma: terzo gol all'Arechi per Pellegrini. In nessun altro stadio in trasferta ha fatto più gol

Lo stadio Arechi è diventato particolarmente fortunato per Lorenzo Pellegrini. Come riporta il portale di statistiche infatti con il gol del temporaneo 0-2 nella sfida di questa sera contro la Salernitana sono tre le marcature del capitano finora in questo stadio: in nessun altro campo del nostro campionato ha fatto più gol.

3 - Lorenzo #Pellegrini ha segnato tre gol sul campo della Salernitana in #SerieA, in nessun altro stadio ha realizzato più reti in trasferta rispetto all'Arechi nella massima serie (tre anche al Luigi Ferraris). Ospite.#SalernitanaRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2024