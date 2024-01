SALERNITANA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dybala in attacco, Kristensen a sinistra. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

In casa della Salernitana la Roma si gioca una grande chance per accorciare sulla zona Champions. I giallorossi di Daniele De Rossi alle 20.45 scenderanno in campo contro i campani allenati dal suo ex compagno di nazionale Filippo Inzaghi, anche loro alla ricerca di tre punti pesantissimi per smuovere il fondo della classifica e avvicinare l'Empoli. Mister De Rossi punta sulla qualità di Dybala, Lukaku e Pellegrini, insistendo sul 4-3-3 inaugurato contro l'Hellas sabato scorso. In assenza di Spinazzola, a sinistra c'è Kristensen, adattato, con il giovane Oliveras in panchina. In panchina torna Aouar.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA: Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

A disp.: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Zanoli, Legowski, Martegani, Kastanos, Ikwuemesi, Botheim, Stewart, Sfait.

All.: F. Inzaghi,

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Svilar, Boer, Huijsen, Celik, Oliveras, Aouar, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa.

All.: De Rossi.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Dei Giudici - Rossi. IV UOMO: Dionisi. VAR: Paterna. AVAR: Doveri.

PREPARTITA

20.07 - Al via il riscaldamento della Roma:

? Inizia il riscaldamento ? Salernitana-Roma è su DAZN?? https://t.co/WzdambsopT — AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2024

19.55 - Salernitana e Roma comunicano le scelte di Inzaghi e De Rossi:





19.50 - Ufficiale l'11 della Roma, come anticipa il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

19.35 - La Roma arriva all'Arechi:

18.25 - Lo spogliatoio della Roma è già pronto.