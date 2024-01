All'Olimpico si saluta e ringrazia José Mourinho e si accoglie Daniele De Rossi in occasione di Roma-Verona, sfida valida per la 21esima giornata di campionato. Iniziano, però, i primi problemi per il nuovo tecnico giallorosso: intorno al 25' Leonardo Spinazzola, sul 2-0 della Roma grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini, avverte un problema fisico e chiede il cambio. Al suo posto, al 28', De Rossi inserisce Kristensen.