Roma-Hellas Verona, striscione in Curva Sud: "Onorate la Roma e lottate per la sua gente". Poi saluti per Mou: "È stato un privilegio". E il benvenuto a De Rossi: "Sempre al tuo fianco" (FOTO)

La settimana particolare in casa Roma, dall'esonero di José Mourinho all'arrivo di Daniele De Rossi, si chiude con la sfida contro il Verona valida per la 21esima giornata in scena all'Olimpico. Lo stadio rende omaggio allo Special One, accoglie De Rossi e nello stesso tempo richiama la squadra. In Curva Sud viene esposto lo striscione: "Non abbiamo mai preteso trofei e allori, ma solo rispetto di quella maglia e dei suoi valori... Onorate la Roma e lottate per la sua gente!!".

In vari settori figurano striscioni per Mourinho: "È stato un privilegio averti dalla nostra parte...Grazie José!". E ancora: "Hai difeso la nostra Roma, ci hai portato alla vittoria...José Mourinho eterna gloria!", "Grazie José... uno di noi". Compare, inoltre, anche una bandiera portoghese e durante la gara sono stati intonati cori per l'ormai ex tecnico giallorosso.

Non manca, però, il sostegno per De Rossi: "Daniele sempre al tuo fianco", "Bentornato Danie'".