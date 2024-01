Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A. C'è grande apprensione per le condizioni di Paulo Dybala: secondo quanto svelato dalla piattaforma streaming, durante il riscaldamento si è messaggiato a più riprese il flessore della coscia sinistra dopo aver effettuato un tiro. La 'Joya' non è al top, ma vuole giocare.

(DAZN)