Roma-Atalanta, Rocchi promuove Aureliano: il designatore si è complimentato per l'arbitraggio in un clima "allucinante"

Roma-Atalanta è stata una partita davvero infuocata e non sono mancate le polemiche per la direzione della gara da parte dell'arbitro Aureliano. José Mourinho è stato espulso nei minuti finali del match e il club giallorosso ha deciso di optare per il silenzio stampa come simbolo di protesta per alcune decisioni arbitrali. Secondo quanto riportato dal sito dell'emittente televisiva, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha apprezzato il lavoro di Aureliano, tanto da complimentarsi con lui per aver diretto una partita in un clima ritenuto "allucinante".

(sportmediaset.mediaset.it)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE