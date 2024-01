Roma-Atalanta: nessun tesserato giallorosso parlerà nel post

Nessun commento da parte di José Mourinho o da altri tesserati del club giallorosso. All'Olimpico Roma-Atalanta, sfida valida per la 19esima giornata di campionato, termina 1-1: alla rete di Koopmeiners risponde il gol di Dybala dal dischetto. Il tecnico, espulso per proteste nel finale dal direttore di gara Aureliano e dunque assente a San Siro contro il Milan nel prossimo turno, non rilascerà interviste ai microfoni dei cronisti. Come l'allenatore, anche i giocatori non commenteranno la gara con la stampa.