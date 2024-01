DAZN - La Lazio di Maurizio Sarri oggi pomeriggio ha vinto in casa dell'Udinese grazie al guizzo vincente di Vecino. Il tecnico biancoceleste nel post-partita ha anticipato il derby di mercoledì pomeriggio:

"Luis Alberto e Immobile hanno controllo domani: non so se riusciranno a recuperare per il Derby. Forse Luis potrebbe farcela, conto però di avere anche Isaksen a disposizione. Coppa Italia? Il format non mi piace, ma a noi non interessa della Coppa Italia ma del derby".