Hellas Verona, seduta in vista della Roma: attivazione, tattica e partita

Sabato alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18. Così come i giallorossi, anche gli scaligeri si sono allenati questa mattina. Ecco il report della seduta odierna: "Oggi, mercoledì 17 gennaio, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report: attivazione, tattica e partita. Domani, giovedì 18 gennaio, è in programma una seduta di allenamento pomeridiana, a porte chiuse".

Inoltre domani alle ore 12:30 l'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni, interverrà in conferenza stampa per presentare il match contro la Roma. Ecco la nota del club: "Hellas Verona FC informa che domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 12.30, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Marco Baroni nell'antivigilia del match di sabato 20 gennaio (ore 18) contro la Roma, in programma allo stadio 'Olimpico' e valido per la 21a giornata della Serie A TIM 2023/24".

