Genoa: col Bologna 5 giocatori out per influenza. In ospedale un collaboratore di Gilardino

Genoa decimato contro il Bologna: al Dall'Ara i rossoblù sfidano la formazione di Thiago Motta nella 19esima giornata di campionato con molte assenze. Si contano, infatti, cinque giocatori fuori per influenza: Bani, De Winter, Strootman, Leali e Puscas. Inoltre, durante il trasferimento in pullman uno dei collaboratori di Alberto Gilardino ha accusato un malore ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino. Anche per lui si tratta di una forte sindrome influenzale.