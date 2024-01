Bologna-Genoa 1-1: De Silvestri pareggia nel recupero

Al via la 19esima giornata di campionato: al Dall'Ara Bologna e Genoa pareggiano 1-1. Nel primo tempo, al 20', il Genoa, decimato per le assenze a causa di un virus influenzale, trova il vantaggio grazie alla rete di Gudmundsson. Poi spazio al Bologna che preme alla ricerca del pareggio: nel finale, al 95', De Silvestri ristabilisce la parità e fissa il risultato sull'1-1. Da segnalare anche il gol di Calafiori annullato per posizione di fuorigioco e la traversa allo scadere di Gudmundsson. Il Bologna si porta così a 32 punti in classifica, mentre il Genoa sale a 21.