VIDEO - Mourinho: "Rapporto positivo con i Friedkin, il loro sostegno mi ha fatto piacere. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico giallorosso si è soffermato sul rapporto con i Friedkin e sull'eventuale rinnovo di contratto. Ecco le sue parole: "Rinnovo? È una domanda ipotetica, perché non è successo. Non mi piace rispondere a domande ipotetiche, certo che quel sostegno mi ha fatto piacere. Mi piace che si riconosca che faccio tutto quello che posso per aiutare la società, ma se ogni volta che parlo con loro lo dico a voi non credo che ne sarebbero felici. Il rapporto è positivo, se però tu mi chiedi se abbiamo parlato del mio futuro in relazione del mio contratto ti dico di no".