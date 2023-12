Serie A, Milan-Sassuolo 1-0: decide Pulisic. Vittoria della Salernitana sul campo del Verona

Vittorie di misura per Milan e Salernitana nella 18esima giornata di campionato: a San Siro i rossoneri battono il Sassuolo 1-0 grazie alla rete di Pulisic al 59', che consente al Milan di portarsi a quota 36 punti in classifica. Sull'altro campo, al Bentegodi, la Salernitana vince contro il Verona per 1-0 con il gol di Tchaouna al 48'. Con questa vittoria la formazione di Filippo Inzaghi sale a 12 punti in classifica, a -2 da Verona e Cagliari.