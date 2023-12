Serie A, l'Hellas Verona in 10 ferma la Lazio sull'1-1: annullato un gol a Casale. I biancocelesti restano ottavi

La Lazio si ferma ancora. Allo Stadio Bentegodi di Verona i biancocelesti hanno pareggiato per 1-1 contro l'Hellas Verona nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Sarri avevano sbloccato la partita al 23' con Zaccagni, ma al minuto 70 Henry ha realizzato la rete del definitivo pareggio. Cinque minuti più tardi il direttore di gara ha annullato il gol di Casale per un fallo su Duda e proprio il centrocampista del Verona al 77' si è fatto espellere, lasciando i suoi in 10. La partita è terminata comunque 1-1 e con questo risultato la Lazio resta ottava in classifica a 21 punti (-3 dalla zona Champions League), mentre l'Hellas Verona è diciottesimo ma aggancia l'Empoli a quota 11.