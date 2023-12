Serie A, Atalanta-Milan 3-2: decide Muriel nel recupero. Nerazzurri a -1 dalla Roma

Al Gewiss Stadium l'Atalanta batte il Milan nel big match valido per la 15esima giornata di campionato: termina 3-2 per i nerazzurri, che si portano a quota 23 punti in classifica, a -1 dalla Roma che domani sfiderà la Fiorentina, mentre il Milan resta a 29.

Al 38' sblocca la gara Lookman per il vantaggio dei padroni di casa e nel finale di primo tempo Giroud ristabilisce la parità. Nella ripresa, al 55', è sempre Lookman a portare avanti di nuovo l'Atalanta ma Jovic, subentrato, all'80' firma il 2-2. Nel recupero il Milan resta in 10 per l'espulsione di Calabria e al 95' Muriel, entrato nel corso della ripresa, con un gol incredibile di tacco regala il 3-2 e la vittoria a Gasperini.