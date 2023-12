Sassuolo-Roma, Mourinho al IV uomo: "Berardi ha già cominciato"

"Berardi lo amo e lo odio": così José Mourinho in conferenza stampa ha commentato l'esterno del Sassuolo come giocatore e per il suo atteggiamento in campo. Al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Roma, sfida valida per la 14esima giornata di campionato, e dopo un contrasto tra Berardi e Ndicka, giudicato falloso ai danni del 10 neroverde dall'arbitro Marcenaro, il tecnico giallorosso - come riporta Dazn - si è rivolto al IV uomo Ghersini dicendo: "Ha già cominciato", il riferimento è a Berardi rimasto a terra dopo il contatto.

(Dazn)