VIDEO - Mourinho: "Berardi è fantastico, lo amo e lo odio. Bisogna avere rispetto per gli avversari"

Un po' di miele, ma anche dura critica di José Mourinho nei confronti di Domenico Berardi. In vista della gara di domani contro i neroverdi, lo Special One nella conferenza stampa pre-match si è soffermato sulla stella della squadra di Dionisi, criticandone i comportamenti in campo. Le sue parole:

"Tra le insidie di domani abbiamo un giocatore avversario come Berardi che è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere più rispetto per gli avversari e per il gioco. È troppo quello che fa per destabilizzare e fermare il gioco, prendendo gialli, rigore inesistenti. Io lo amo e lo odio. Quel profilo di comportamento in campo, se fosse stato un giocatore mio, avrebbe avuto dei problemi"