Roma: presenti quasi 2 milioni di spettatori all'Olimpico nel 2023 (FOTO)

Questa sera va in scena all'Olimpico la partita tra Roma e Napoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, e sarà l'ultima partita che i giallorossi disputeranno in casa nel 2023. I tifosi hanno sempre sostenuto la squadra e lo Stadio Olimpico ha registrato oltre venti sold out consecutivi. Come annunciato dalla Roma sui maxischermi, sono stati quasi 2 milioni, per la precisione 1.956.093, gli spettatori presenti all'Olimpico nel 2023.