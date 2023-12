Roma-Napoli, ospite speciale all'Olimpico: giro di campo per il pilota MotoGP Di Giannantonio (VIDEO)

Questa sera va in scena all'Olimpico la partita tra Roma e Napoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Allo stadio è presente un tifoso speciale, ovvero il pilota MotoGP Fabio Di Giannantonio, noto tifoso giallorosso e amico di Edoardo Bove. Il motociclista è stato acclamato dal pubblico ed è andato prima sotto la Curva Sud e successivamente ha completato il giro di campo, ovviamente con la sciarpa della Roma al collo, per raccogliere gli applausi dei tifosi.