ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini dal 1', sugli esterni Kristensen e Zalewski

Occasione ghiotta per la Roma, che questa sera contro la Fiorentina avrà l'opportunità di allungare sul Napoli al quarto posto e accorciare sul Milan terzo. Per farlo Josè Mourinho si affiderà ancora al suo blocco di fiducia, a partire da Rui Patricio tra i pali. Scelte obbligate in difesa con Mancini, Llorente e Ndicka. Novità sugli esterni, con Kristensen confermato a destra dopo l'exploit di Sassuolo e Zalewski dall'altra parte preferito a Spinazzola. In mezzo Cristante, Paredes e capitan Pellegrini, che sembra in vantaggio su Bove. In attacco la coppia Dybala-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku

IL CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku

TUTTOSPORT: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

